مسؤول إيراني : كورونا “حربا عالمية ثالثة” تديرها امريكا واسرائيل

( المستقلة)…. اتهم أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، كل من امريكا واسرائيل بالوقوف وراء تفشي فيروس كورونا المستجد في دول العالم.

ونقلت وكالة “ايسنا” الايرانية شبه الرسمي عن رضائي قوله ان تفشي فيروس كورونا يقف وراءه اما اسرائيل او امريكا او كلاهما سوية.

واضاف انه سيتم استخدام فيروس كورونا في الحرب العالمية الثالثة بدلا من القنابل والمتفجرات.

وتابع رضائي ان تاريخ البشرية لم يسجل هجوما مثل كورونا الذي اجتاح العالم بأسره لأن الحربين العالميتين الثانية والثالثة لم تشترك بها البلدان وشعوب الارض كافة كما يحدث حاليا في فيروس كورونا.

ويرى رضائي ان تفشي الفيروس حرب عالمية ثالثة و وصفها بانها حرب “العافية” وان كل من اسرائيل وامريكا يقفنا وراءها.( النهاية)