مسؤول إيراني: خطر داعش مازال يهدد العراق وسوريا والمنطقة

(المستقلة) … أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، الاحد، أن خطر داعش مازال يهدد العراق وسوريا والمنطقة.

ونقلت وكالة فارس الايرانية اليوم 4 آذار 2018 عن عبد اللهيان قوله “لقد تحطمت عظام داعش في العراق وسوريا، ولكن هل انحسر تهديده تماما، وهل أنهى المسلحون نشاطاتهم بشكل كامل؟”.

وأضاف “برأيي أن خطر داعش والإرهاب التكفيري مازال يهدد سوريا والعراق والمنطقة برمته”.

وأكد المسؤول الإيراني، أن “طائرة أميركية من طراز سي – 130 هبطت في مطار الموصل، عندما كان داعش يسيطر عليها، وكانت تنقل جنرالات أميركيين ومعدات عسكرية، وأنهم اجتمعوا مع قادة المسلحين طيلة 3 ساعات و23 دقيقة”، حسب تعبيره.