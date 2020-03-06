مسؤولٌ إيرانيٌّ : هجوم بيلوجي ارهابي وراء تفشي كورونا

(المستقلة)..قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، إن تفشي فيروس “كورونا” في الصين وإيران ناجم عن هجوم بيولوجي إرهابي.

وأضاف في تصريح صحفي “لو لم تكن العقوبات الأمريكية لتمكنت طهران من مواجهة الهجوم بسهولة”.

وردًا على عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساعدة إيران لمكافحة الفيروس قال فلاحت بيشة: “ترمب و بومبيو يكذبان فيما يخص الفيروس، كورونا ليس عاملا عاديا للمرض، بل هو عامل بيولوجي إرهابي تم نشره في الصين وإيران، ولا ينبغي غض النظر عن هذه القضية، ينبغي مواجهة هذا الهجوم البيولوجي الإرهابي بشكل خاص ومنفصل”.

وتابع: “منذ اليوم وحتى عام 2030 سيكون العالم أمام أنواع مختلفة من الهجمات البيولوجية الإرهابية، لذا ينبغي تشكيل مؤسسة مستقلة بصلاحيات خاصة، وينبغي أن يكون لدينا مضادات دفاعية ضد الهجمات البيولوجية على شاكلة المضادات الصاروخية”.

وطالب فلاحت بيشة المجتمع الدولي بإنهاء العقوبات على إيران، مؤكدًا أنه “لو لم تكن العقوبات لتمكنت إيران من محاربة كورونا بشكل أكثر سهولة”.

المصدر: روسيا اليوم