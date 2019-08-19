مسؤولون وقادة يتوسطون لإغلاق التحقيق بقضية استثمار محيط مطار بغداد

6( المستقلة ) / علي النصر الله / … كشف عضو كتلة بدر تحالف الفتح النيابية النائب حامد الموسوي ، اليوم الاثنين ، عن استثمار والاستحواذ على أرض بآلاف الدونمات ومعها ٢٥ قصر في العاصمة بغداد ،تحت الضغط والتهديد والابتزاز لهيئة الاستثمار الوطنية ومن قبل أعلى السلطات في الحكومة السابقة ومتنفذين كبار في السلطة وبعقد استثماري باطل وأسعار زهيدة.

وقال الموسوي لـــ ( المستقلة ) ، ترأست “في الايام القليلة الماضية لجنة التحقيق في قضية استثمار محيط مطار بغداد ، وأثناء التحقيق اكتشفت حقائق وملفات استثمار تحال تحت الضغط والتهديد والابتزاز لهيئة الاستثمار الوطنية ومن قبل أعلى السلطات في الحكومة السابقة ومتنفذين كبار في السلطة “.

وأوضح إن ” ما يؤسف له ، إن صاحب العقد معروف التاريخ لدينا وكون ثروته وإمبراطوريته عبر استغلاله ضعاف النفوس والطمع والجشع لدى بعض السياسيين والمتنفذين ممن قادوا ويقودون مفاصل الدولة ليحصل على قروض بضمانات سيادية ويتدخل حتى في القرار السياسي بتنصيب وزراء ومدراء وعزل وتنحية الآخرين “.

وأكد الموسوي تلقيه اثناء التحقيق اتصالات من مسؤولين وقادة يتوسطون لإغلاق التحقيق وعروض للرشوة و”لدي كل ما يثبت ذلك “.