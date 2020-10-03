مسؤولون في حملة ترمب: وضع الرئيس خطير ويعاني من صعوبات في التنفس

مسؤولون في حملة ترمب: وضع الرئيس خطير ويعاني من صعوبات في التنفس

المستقلة /قال مسؤولون في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن وضع ترمب الصحي خطير.

واضاف المسؤولون لقناة CNN الأمريكية ان ترمب يعاني من صعوبات في التنفس.

وقال ترمب أمس الجمعة إنه يعتقد أنه “في حال جيدة جدا”، وذلك في أول تعليق علني له منذ إعلان إصابته بكوفيد-19.

وفي رسالة قصيرة عبر الفيديو نُشرت على حسابه في تويتر، قال ترمب “أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل”.

وأضاف “أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد. أعتقد أنني في حال جيدة جدا. لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام. والسيدة الأولى في حال جيدة جدا” في إشارة إلى زوجته ميلانيا التي ثبتت أيضا إصابتها بفيروس كورونا المستجد