مزارع عثر على بيضة داخل بيضة ضخمة

(المستقلة)..عثر مزارع أسترالي على بيضة ضخمة، يزيد حجمها ثلاثة أضعاف عن الحجم العادي للبيض.

ووفقا لما نشرته النسخة الألمانية من موقع “هاف بوست”، بلغ وزن البيضة 176 غراما.

وقام المزراع بكسر البيضة، وكانت المفاجأة عندما وجد بداخلها بيضة ثانية كاملة، وفق ما ذكر موقع “سبوتنيك” الروسي.

وتوجه المزارع لمتخصص من أجل معرفة السبب، إلا أن البروفيسور راف فريري، الأستاذ بكلية العلوم البيطرية في جامعة تشارلز ستورت، أكد أنه ليست لديه أي فكرة عن كيفية حدوث هذا الأمر.

ويرى فريري أنه من الممكن حدوث مثل هذا الأمر، بسبب تعرض الدجاجة للإجهاد الشديد.