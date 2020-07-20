مزاد العملة : مبيعات البنك المركزي تتجاوز 178 مليون دولار

المستقلة /- اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، ان مجموع المبالغ المباعة تجاوزت 178 مليون دولار .

واكدت النشرة التي حصلت المستقلة على نسخه منها اليوم الاثنين ، ان عدد المصارف المشاركة كانت 35 مصرف ، فيما تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين نصف مليون وستة مليون دولار .

وتتعرض ادارة البنك المركزي ووزارة المالية لانتقادات مستمرة من قبل الخبراء الاقتصاديين والعديد من اعضاء مجلس النواب بسبب الاصرار على نافذة مزاد العملة .