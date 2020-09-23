مزاد العملة : انخفاض مبيعات البنك المركزي لاكثر من 175 مليون دولار

المستقلة /- اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، انخفاض في المبالغ المباعة لهذا بالقياس للايام السابقىة ، حيث تجاوزت اكثر من 175 مليون دولار .

وبينت النشرة التي حصلت المستقلة على نسخه منها اليوم الاربعاء ، ان عدد المصارف المشاركة بالمزاد كانت 37 مصرف ، فيما تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين 2 ملايين و5 مليون دولار كحد اقصى .

واوضحت النشرة ان عدد شركات الصيرفة والتحويل المالي المشاركة في المزاد بلغت 181 شركة .

يذكر ان العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي يجري مزاد شبه يومي لاستبدال عملة الدولار بالدينار .