مزاد العملة : البنك المركزي يبيع اكثر من 174 مليون $ اليوم الخميس

المستقلة /- اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، انخفاض في المبالغ المباعة لهذا بالقياس للايام السابقىة ، حيث تجاوزت اكثر من 174 مليون دولار .

وبينت النشرة التي حصلت المستقلة على نسخه منها اليوم الخميس ، ان عدد المصارف المشاركة بالمزاد كانت 36 مصرف ، فيما تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين 3 ملايين و5 مليون دولار كحد اقصى .

واوضحت النشرة ان عدد شركات الصيرفة والتحويل المالي المشاركة في المزاد بلغت 143 شركة .