مرور ميسان  أكثر من 7 آلاف غرامة  بحق المخالفين للحظر

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية مرور محافظة ميسان، الثلاثاء، عن فرض أكثر من 7 آلاف غرامة مرورية بحق المخالفين لحظر التجوال في المحافظة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية النقيب هيمن الوائلي ” إن مفارزهم باشرت بتطبيق قرار رقم ٥٥ الصادر من اللجنة العليا لخلية الأزمة والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية بمنع سير المركبات بعد فرض حظر التجوال التام منذ السابع من نيسان الجاري لغاية اليوم”.

واشار إلى فرض أكثر من 7 آلاف غرامة مرورية بحق المخالفين خلال تلك الفترة

الوائلي حذر المخالفين بعقوبات قانونية إذا تجاوزوا قرارات الحظر والأوقات التي حددتها خلية الأزمة في ميسان