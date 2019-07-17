مرور كربلاء تفرض غرامات مالية وحجز مركبات ذات الاوزان الزائدة

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلنت مديرية مرور محافظة كربلاء ، الأربعاء، عن فرض غرامات مالية وحجز مركبات حمل الرمال ذات الاوزان الزائدة عن المقرر للحمولة الحقيقية .

وقال مسؤول اعلام المرور النقيب رياض الحمداني لـــ ( المستقلة ) ، إن “مديرية المرور وبالتنسيق مع قيادة الشرطة أمهلت أصحاب مركبات حمل الرمال ذات الاحمال الزائدة عن الحدد المقرر أسبوعا واحدا قبل تنفيذ غرامات مالية وحجز المركبات “.

وأضاف إن “قرار محليا من قبل مجلس المحافظة اصدر بمنع دخول هذه المركبات من نقاط التفتيش الخارجية ، ألا بعد أزالة المخالفات “.

وأكد إن “مدة الأسبوع تعبر أنذارا قبل تطبيق العمل ، وجاء حفاظا على الممتلكات والطرق وارواح مستخدمي الطريق “.

وتابع ، بعد “أنتهاء مدة الأسبوع ستكون هناك مفارز مرورية ثابته وعلى مدار ( 24 ) ساعة واجباتها هو فرض غرامات وفق القانون “.

يذكر إن “مجلس المحافظة قرر أمس الثلاثاء ، استضافة مديري مرور كربلاء والطرق والجسور في المحافظة لمناقشة القضايا التي تخص الحمولة الزائدة لعجلات الحمل وما تسببه من تخسفات في الشوارع والالتزام بالتعليمات الصادرة من المرور مع تخصيص ساحة لتفريغ الحمولة الزائدة “