مرور كربلاء  تدقق بملكية السيارات في صحراء النخيب

( المستقلة ) /علي النصر الله/ .. شاركت مديرية مرور كربلاء، السبت، في عمليات تفتيش وتدقيق عائدات ملكيات السيارات في منطقة النخيب الحدودي مع محافظتي كربلاء والانبار بالتعاون مع قيادتي عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مرور كربلاء شاركت في عمليات استباقية امنية في تفتيش وتدقيق عائدات ملكيات السيارات في صحراء النخيب 350 كم غربي المحافظة “.

وأضاف إن “المديرية ستستمر في التفتيش والتدقيق ثلاثة ايام على التوالي ، لغرض فرض القانون وتفويت الفرصة على ضعاف النفوس “.