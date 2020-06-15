مرور كربلاء تباشر بحملة  ” البس كمامة ” للحد من انتشار كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. باشرت مديرية مرور كربلاء ، اليوم الاثنين ، حملة ” البس كمامة ” للحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظة .

وقال إعلام المرور في تصريح لــــ ( المستقلة ) حسب توجيهات رئيس خلية الازمة محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، باشرت المديرية بحملة ” ألبس كمامة ” لإرشاد المواطنين بارتداء الكمامات “.

وأوضح إن “الحملة شملت وضع بوسترات وقائية في أغلب دوريات المرور ضمن مركز المدينة والاقضية والنواحي ، تحث المواطنين لبس الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا “.