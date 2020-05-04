مروحيات الجيش لمكافحة حشرة الدوباس في نخيل كربلاء

(المستقلة )/ علي النصر الله /.. اعلنت وزارة الدفاع الاتحادية، اليوم الاثنين، عن موافقة رئاسة اركان الجيش على استخدام طيران الجيش العراقي لمكافحة حشرة الدوباس في بساتين نخيل كربلاء “.

وقال عضو لجنة الاستثمار النيابية النائب حامد الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي وافق على استخدام مروحيات طيران الجيش العراقي لرش المبيدات الزراعية لمكافحة الآفات الزراعية وخصوصًا حشرة الدوباس التي تصيب النخيل في بساتين كربلاء “.