مركز متخصص يقترح على الحكومة فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي

المستقلة..اقترح (مركز التطوير الرقمي-DDC)، على الحكومة العراقية، دعم الموازنة العامة للبلاد من خلال جانب الاتصالات، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المركز في بيان، ان “مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيلجرام وتويتر وانستغرام، وغيرها، تدخل لها اموال طائلة بسبب العراق، لسعة استخدام العراقيين لهذه المواقع، مشيرا ان العراق يستطيع استغلال هذا الجانب ويفرض ضرائب على هذه المواقع، وان يأخذ نسبة مالية من مدخولاتها”.

واضاف، ان “هذا الجانب يمكن ان يدعم ميزانية البلاد بشكل كبير، وان يكون قطاع التكنولوجيا احد مصادر تمويل ميزانية البلاد، اذا تم استغلاله بشكل صحيح”.

وتابع، ان “المركز يملك مشروعا متكاملا بهذا الخصوص، ولديه استعداد كامل لطرحه امام انظار الحكومة، متمثلة بوزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات”.