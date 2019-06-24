مركز كمرك مطار بغداد يحجز أغلفة تستخدم في الغش التجاري

(المستقلة).. حجزت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي اليوم الأثنين شحنة اغلفة فارغة كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة.

وقالت الهيئة العامة للكمارك ان هذه الأغلفة تستخدم في عمليات الغش التجاري حيث يتم تعبئتها بالتوابل المحلية وبيعها للمواطن على أنها من مناشىء اجنبية .

واضافت ان كوادرها العاملة في المطار قامت بأتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ لمخالفته الضوابط والتعليمات الكمركية .

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تفرض اجراءات مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية تسيطر من خلالها على عمليات الأدخال المخالفة للمواد والبضائع التي ترد دون موافقات أصولية لها وخاصة تلك التي تمس حياة المواطنين.