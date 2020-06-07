مركز شرطة في ميسان يبادر بحملة تعفير لمنطقته

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..بادر مركز شرطة الحسن العسكري وسط مدينة العمارة، بتنظيم حملة تعفيروتعقيم للمنطقة المسؤول عنها.

وقال مدير المركز العقيد غسان صبيح لـ(المستقلة) جهود ذاتية وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية باشر القسم صباح اليوم بحملة التعفير بعد التاكد من وجود إصابات في الحي.

واوضح أن الحملة شملت دور المواطنين والمحلات التجارية في السوق العسكري، منوها الى أن المركز سيواصل هذه الحملة لتشمل الحي بكامله، مبدياً شكرة لتعاون اهالي المنطقة في اتمام المهمة.

ودعا صبيح المواطنين الى الالتزام بقررات خلية الأزمة والارشادات الصحية وضرورة التباعد الاجتماعي

واعرب اهالي الحي عن شكرهم وامتنانهم لمدير المركز وجميع من ساهم بهذا العمل ..