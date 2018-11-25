مركز بغداد للطاقة المتجددة يتطلع لحلول مستدامة

(المستقلة)..قال رئيس مركز بغداد للطاقة المتجددة والاستدامة محمد شاكر ان المركز يتوجه لوضع حلول مستدامة بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة.

واشار شاكر الى ان العراق بامس الحاجة الى حلول ستراتيجية لمشاكل نقص الكهرباء في البلاد، لافتا الى ان مقومات انتاج الطاقة النظيفة متوفر ويمكن ان تتظافر الجهود لنقل البلاد الى مرحلة افضل اعتمادا على التكنلوجيا المتطورة.

ولفت الى ان “المركز يقدم حلول كثيرة ومؤثرة في قطاع طاقة توصف بالاستدامة، حيث عمل هذا المركزعلى احياء دوائر ومؤسسات تعاني التراجع بسبب قلة التخصيصات، واليوم تمثل شريك نجاح لخدمة الاقتصاد الوطني “.

وأكد انه “خلال أيام المعرض سيتم الإعلان عن تفاصيل جديدة بخصوص هذا المشروع الذي يعمل على توفير ١٠٠ الف فرصة عمل خلال خمس سنوات”.