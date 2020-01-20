مركز الناصرية للقلب يجري عملية معقدة لطفل يعاني من رباعية فالوت

المستقلة / حيدر حسين المشرف / اجريت في مركز الناصرية للقلب عملية جراحية معقدة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات يعاني من تشوه ولادي يتسبب بانخفاض نسبة اوكسجين الدم .

وقال الدكتور حسين هاشم اليونس الذي اجرى العملية ان ” الملاكات الطبية في قسم جراحة القلب اجرت عملية معقدة لطفل من محافظة بغداد يعاني من مرض يعرف برباعية فالوت ، وهو حالة مرضية تنتج عن تجمع اربعة عيوب خلقية في القلب تؤدي الى انخفاض نسبة اوكسجين الدم “.

واشار اليونس الى ” نجاح العملية الجراحية والطفل بصحة جيدة ويتماثل للشفاء “.