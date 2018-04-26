مركز الإعلام الأمني ينفي سيطرة داعش على قرى جنوب كركوك

(المستقلة) … أصدر مركز الإعلام الأمني، الخميس، توضيحا بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، ونائب عن محافظة كركوك حول سيطرة داعش على بعض قرى جنوب كركوك.

ونفى المركز في بيان له، اليوم (26 نيسان 2018)، تلك الأنباء التي صرح بها نائب عن محافظة كركوك وتناقلتها بعض الوكالات الخبرية، بشأن سيطرة عناصر من تنظيم داعش على عدد من القرى جنوب كركوك، مبينا ان هذا الخبر عارٍ عن الصحة.

وأوضح البيان أن “الحقيقة هي قيام بعض المجهولين بتوجيه نداءات وتكبيرات مستغلين ظلمة الليل في طريقة مفضوحة وقد هربوا بعد ان طاردتهم القوات الامنية المسيطرة على هذه المناطق المستقرة”.

وجدد مركز الإعلام الأمني دعوته لوسائل الإعلام وبعض الاحزاب بضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومات ومعرفة الحقيقة من الجهات الرسمية وعدم استغلال قرب الانتخابات لتحقيق مكاسب عبر تلفيق أكاذيب، مشيرا إلى حقه القانوني للرد على هذه الشائعات المغرضة.