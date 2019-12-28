مرض يقتل 100 ألف مواطن إيراني كل عام

مرض يقتل 100 ألف مواطن إيراني كل عام

المستقلة/ استغل وزير الصحة الإيراني حفل تكريم الأطباء والممرضين العاملين في مجال ضغط الدم، اليوم السبت، ليقدم معلومة صادمة عن انتشار المرض في المجتمع الإيراني.

وقال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، خلال كلمته في المؤتمر أن حوالي 100 ألف مواطن إيراني يموتون بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وبحسب الوزير فإن نسبة الوفيات المرتفعة بسبب ضغط الدم هي من أصل متوسط معدل الوفيات السنوي والبالغ 380 ألف وفاة كل عام.

وفي حديثه عن ضرورة إصلاح واقع المشافي الإيرانية قال “في ضواحي طهران هناك مليون ونضف إيراني لديه سرير في المشفى“.

ونوه الوزير إلى ازدياد الإصابات بالقصور الكلوي المزمن في المجتمع الإيراني خلال السنوات الثلاث الماضية “ازداد عدد الأسرّة المخصصة لغسيل الكلى في المستشفيات من 5 إلى 10 مرات في كل مشفى” وزادادت معدلات الوفيات الناجمه عن هذا المرض، بحسب وكالة “مهر” الإيرانية.

وبحسب الوكالة يوجد في إيران 8 ملايين شخص معرض للإصابة بمرض ضغط الدم، وقامت إيران بتنفيذ خطة وطنية على مستوى البلاد تم خلالها قياس مستوى ضغط الدم لـ 30 مليون و550ألف مواطن، وتم الكشف عن إصابة مليونين و600 ألف شخص بمرض الضغط.