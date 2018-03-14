مرض قاتل يصيب أطباء الأسنان في أميركا!

(المستقلة)..توفي سبعة أشخاص بينما هناك اثنان بحالة حرجة، بسبب مرض رئوي مزمن نادر، كان القاسم المشترك بينهم أنهم يعملون في طب الأسنان.

ووفقا لما نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، هناك ما يقرب من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة ، معرضون للإصابة بالتليف الرئوي مجهول السبب.

ويعمل ثمانية من التسعة المذكورين أعلاه كأطباء أسنان، بينما يعمل فني واحد في إحدى عيادات الأسنان، ما يجعل المتخصصون في طب الأسنان الأكثر عرضة للإصابة بالمرض 23 مرة أكثر من غيرهم.

وأشار مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى وجود سبب مجهول ربما يتواجد في بيئة العمل يصيبهم بالمرض، الذي يسبب ندبات في الرئة ما يؤدي الى معاناة في الرئتين في الحصول على الأوكسجين.

ويبلغ متوسط بقاء المرضى على الحياة بعد تشخيص إصابتهم بالمرض من ثلاث إلى خمس سنوات، إلا أنهم خلال تلك الفترة يعانون من ضيق التنفس والجفاف والسعال وفقدان الوزن وآلام المفاصل والعضلات.

ويرى المركز أن استنشاق الأطباء والعاملين داخل عيادات الأسنان لمواد مثل ثاني أوكسيد السيليكون، ومادة البولي فينيل سيلوكسان، وغيرها من المواد التي تستخدم لتلميع الأجهزة والأدوات وتحضير الحشوات، قد يكون السبب الرئيسي للإصابة بالمرض.

ومع عدم اكتشاف علاج لهذا المرض المزمن، إلا أن هناك إجراءات يضمن اتباعها الوقاية منه، مثل التهوية المناسبة وارتداء جهاز التنفس الصناعي في بعض الحالات.