مرضى الضغط والوقاية من الكورونا

المستقلة /ما هو ارتفاع التوتر الشرياني؟

ارتفاع ضغط الدم، ويُسّمى في بعض الأحيان فرط الضغط الشرياني، هو حالة مرضية مزمنة يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفعًا. هذا الارتفاع يتطلب من القلب العمل بجهد أكبر من المعتاد لكي يتمكن من دفع الدم في الأوعية الدموية. وقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه إلى مضاعفات قد تؤدي إلى تلف الأعضاء (القلب، الدماغ، الكلى، العيون).

هل مرضى الضغط أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ؟ ولماذا؟

مرضى الضغط هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته والمعاناة من أعراض أكثر حدة، وذلك لضعف الجهاز المناعي لديهم، هناك دراسات غير مؤكدة تشير الى أن الخطورة ليست فقط بسبب ارتفاع الضغط نفسه وضعف المناعة بل من بعض الأدوية التي تستخدم في علاج الضغط لكنها تبقى مجرد نظريات.

ما هي الإرشادات التي يجب أن يتبعها مرضى الضغط أثناء البقاء في المنزل؟

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم يتوجب عليك أخذ احتياطات إضافية لحماية نفسك أثناء تفشي مرض كوفيد-19.

ولكن لا داعي للهلع والخوف، قم باتباع الإرشادات التالية التي يوصي بها المختصون في مجال الصحة (فدرهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج).

1. البقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة.

2. المحافظة على تهوية المنزل وتطهير الأسطح ومقابض الأبواب التي يتم لمسها بشكل متكرر.

3. المحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون.

4. الابتعاد عن الأشخاص لمسافة لا تقل عن مترين.

5. المحافظة على تناول الأدوية في مواعيدها.

6. تجنب التدخين.

7. تقليل تناول الملح والأطعمة المالحة والمخللات.

8. ممارسة النشاط البدني كرياضة المشي في المنزل.

9. تناول الأغذية التي تعزز جهاز المناعة من فواكه وخضروات.

10. المحافظة على ضبط السكري إن كنت تعاني من مرض سكري وألا يرتفع الضغط عن ١٣٠/٨٠ مم زئبق.

11. عليك عند الشعور بالأعراض التالية الإتصال فوراً لتلقي الرعاية الصحية:

*صداع، دوار، إختلالات حسية وحركية، ورؤية مشوشة.

*خفقان في القلب، ألم في الصدر، ضيق وصعوبة في التنفس.

*تورم الكاحل، تكرار التبول اليلي أوالنهاري أوظهور الدم في البول.

*برودة الأطراف، عرج متقطع.