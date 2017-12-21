مرصد حقوق الانسان:القوات الكردية استخدمت القوة المميتة ضد المتظاهرين

(المستقلة)..قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن عشرات المتظاهرين في محافظة السُليمانية سقطوا بين قتيل وجريح بعد أن خرجوا بتظاهرات إحتجاجية على تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين.

وقال المرصد أيضاً إن “المعلومات التي جمعها تؤكد إستخدام قوات الأمن الكوردية القوة المميتة ضد المتظاهرين، وكان بعض عناصر الأسايش يُطلقون النيران الحية على المتظاهرين بشكل مباشر”.

وذكر ان معلومات وصلت لشبكة الرصد، عن حملات إعتقال تقوم بها قوات الأسايش منذ صباح اليوم 21 كانون الاول/ديسمبر في محافظة السُليمانية ضد مواطنين وناشطين بارزين.

ونقل عن ناشط من محافظة السُليمانية وأحد الذين حضروا التظاهرات ورفض ذكر إسمه لأسباب تتعلق بسلامته قوله “دخلت قوات من الأسايش والملثمین إلى ناحية (طق طق) صباح اليوم 21 كانون الاول/ديسمبر، وقامت بمداهمة المنازل وإعتقال بعض المواطنين”.

أضاف “حتى الساعة 12 من ظهر اليوم، سُجلت٦۰ حالة إعتقال”.

وقالت شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان بناءً على مقاطع الفيديو التي إطلعت عليها، إن “قوات الأمن الكوردية إستخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين من موظفي الدولة، وعمدت في أحيان كثيرة إلى تفريقهم بالغازات المسيلة للدموع التي أُطلقت عن قُرب، وكذلك إطلاق العيارات النارية الحية”.

وتواصلت شبكة الرصد مع مجموعة متظاهرين في مدينة السُليمانية تحدثوا عن العُنف المفرط الذي إستخدمته قوات الأمن الكوردية ضدهم، وكيف إنها كانت تُطلق النيران الحية تجاههم بشكل مباشر، مما تسبب بسقوط العشرات بين جريح وقتيل.

وقال المتحدث بإسم دائرة الصحة المحلية في محافظة السُليمانية طه محمد إن ” الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى وسبعين جريحا على الأقل”.

مصادر طبية أخرى قالت للمرصد العراقي لحقوق الإنسان إن “عدد القتلى لم يتجاوز الخمسة، لكن عدد الجرحى إرتفع لأكثر من ثمانين جريحاً، أغلبهم أصيبوا بجروح في رؤوسهم نتيجة الضرب بالهراوات والعصي المستخدمة من قبل عناصر الأمن”.

وقال شهود عيان إلتقاهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان أثناء وجودهم في شارع ملوي إن “أشخاص يرتدون الزي المدني، ساعدوا قوات الأمن الكوردية في الإعتداء علينا، وهؤلاء لا يُمكن إلا أن يكونوا عناصر أمن بلباس مدني”.

وقال أحد أعضاء شبكة الرصد التابعة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان الذين تواجدوا في تظاهرات السُليمانية إن “مجموعة من المواطنين تجمعوا صباح يوم الثلاثاء في ساحة السراي، لكن قوات الأمن التي كانت تتواجد هُناك طوقت المكان ومنعتهم من التظاهر”.

وأضاف “بعد مشادات كلامية بدأ عناصر الأمن في ضرب المتظاهرين لتفريقهم، لكن هذا لم يمنعهم من التجمع مجدداً، مما دفع قوات الأمن لإستخدام الرصاص الحي ضدهم”.

واكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن “القوات الأمنية الكوردية تتعامل بقوة مفرطة وبأساليب تتنافى مع حقوق الإنسان والإلتزامات المحلية والدولية التي يجب أن تعمل وفقها”.

وحمل المرصد الحكومة العراقية الإتحادية “المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين في السُليمانية، وأن تُخضع قوات الأسايش لسيطرتها ومنع الإعتداءات المتكررة على المواطنين والكوادر الإعلامية”.