مرشحة لبنانية: ان فزت سانهي نفوذ الدين والقوانين الوضعية أكثر عدالة

(المستقلة)… قالت المرشحة المستقلة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقررة الشهر المقبل، الصحفية جمانة حداد، إنها ستعمل حال انتخابها على إنهاء ما وصفته بنفوذ الدين في قضايا اجتماعية كالزواج والميراث.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، قالت حداد، 47 عاما، إن القوانين المدنية الوضعية تكفل تحقيق العدالة والمساواة وتقلل من الطائفية في لبنان.

وقالت إن السماح للمستقلين بخوض الانتخابات، بعد تعديل القانون الانتخابي، علامة فارقة في الحركة السياسية اللبنانية على الرغم من قلة عددهم وعلى الرغم من الثغرات التي تشوب التعديلات الأخيرة، على حد قولها.

وأقرت الحكومة اللبنانية العام الماضي قانونا جديدا للانتخابات النيابية يعتمد النظام النسبي، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وتقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية.

وستجرى الانتخابات في السادس من مايو/آيار بعد أكثر من تسع سنوات من آخر استحقاق برلماني.(النهاية)