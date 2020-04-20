مرجع ديني  يحذر الكاظمي من مغبة المجاملة في تشكيل الحكومة

(المستقلة)..حذر المرجع الديني قاسم الطائي، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، من مغبة المجاملة في عملية تشكيل حكومته المقبلة.

وقال الطائي، في خطاب وجهه للكاظمي “لحد الان يبدو ان هناك اجماعا سياسيا على تسنمكم رئاسة الوزراء، لكن النهج الذي تم فيه اختياركم لا يختلف عن النهج السابق الذي تم فيه اختيار غيركم، والذي بني على المحاصصة، الا اننا مع هذا نتوسم فيكم خيرا ونتمنى لكم النجاح في مهمتكم”.

ووجه النصح للكاظمي، من مغبة هذا الموقع، قائلا “قد غرك من رماه اليك واثقلك من حدثك عليه، وارادك ظلا تستظل به وهو يرمي عليك شرار فعله، واستقباح قوله، فكن من فريقك على حذر، واياك ان تستأمن الخائن وتجامل السافل، وتداهن احدا مهما كان، فالطريق طويل والرافد قليل، وقد تتلفه باعمالك ومجاملاتك”.

واضاف “ضع مصلحة شعبك فوق كل المصالح، ولا تلتفت لمصالح الاحزاب والكتل، لانها سوف توقعك في المحذور، وتبقي البلد في اتون الفساد، ويرزح الشعب تحت وطأة الجوع والفقر المدقع”.