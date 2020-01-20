مرجع ديني : يجب الالتصاق بالمرجعية واقامة مؤتمر ينظم في ساحات الاعتصام

المستقلة/ دعا المرجع الديني، الشيخ جواد الخالصي، اليوم الاثنين، الشباب الثائر لمؤتمر عام ينظم في ساحات الاعتصام بعد دجل ومماطلة السياسيين واستمرار نزيف الدم في منظومة الفساد.

وذكر الخالصي، في تغريدة عبر “تويتر” تابعتها ” المستقلة ” حين تقف الجماهير محبطة أمام دجل ومماطلة السياسيين، وحين يستمر نزيف الدم والاختطاف في منظومة الفساد، فهل يمكن أن تكون وصايانا بعدم التصعيد واقعية مهما أكدنا عليها لأبنائنا الين؟!”.

وأضاف: “حين تقف المرجعيات إلى صف المتظاهرين، وتزعم الجهات الحاكمة انها تحترم إرادتهم؛ فمن هو المعيق لبرنامج الإصلاح؟!، فلم يبق الّا التصاق الشباب بالمرجعية الية؛ لتحقيق المطالب، عبر مؤتمر عام ينظم في ساحات الاعتصام”.