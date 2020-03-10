مرجع ديني: الالتجاء الى الله له الأولوية على توخي الحذر من التجمعات الدينية

(المستقلة)..دعا المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي، الى الاستمرار بالشعائر الدينية من صلوات الجمعة والجماعة وزيارة المراقد المقدسة.

وقال الطائي، في محضر جوابه على سؤال تقدم به عدد من اتباعه عن فايروس “كورونا”، ان ” الوقاية وإن كانت مطلوبة في ظل انتشار هذا الفايروس المميت، وهي إتباع لسنة الله في كونه من الاسباب والمسببات، إلا ان الغفلة عن الجانب الغيبي والالتجاء الى الله والتضرع اليه والاستغفار في الاماكن المقدسة له الأولوية على توخي الحذر من هذه التجمعات”.

واضاف “مع دوران الأمر بين الالتجاء للاسباب والالتجاء الى مسبب الاسباب، فالالتجاء إليه هو الأولى والأجدر، ومن يقدم السبب الطبيعي عليه ان يراجع ايمانه بالله فأنه متذبذب وغير مستقر في قلبه”.

وعد، ان، مواجهة الفايروس من خلال “الاستمرار بقيام شعائر الدين يوجه رسالة للعالم المادي بأن الكون ومنه الأرض في قبضته وتحت رعايته والتوجه إليه هو ما يقتضيه العقل ان لم يكن عندهم شرع”.

ونصح المسلمين والمؤمنين “الالتجاء الى الله والقيام بشعائر دينه من صلوات الجمعة والجماعة وزيارة مراقد ائمة الهدى لأنهم محال رحمة الله، والرحمة لا تجتمع مع الأذى والضرر بالفايروس، وإن يكون اقبالهم على الزيارة والصلوات بقلوب حاضرة ونفوس متوجهة لا تشغلها أمور الدنيا كي لا يحرموا من بركاتها وافاضاتها الرحمانية الربانية”.

وعبر عن قناعته، أن “الفايروس لا يصيب المؤمنين المخلصين في ايامانهم بل لعله لا يصيب المسلمين الملتزمين باحكام الشريعة، والفايروس نوع عقاب للبشر على ما كسبت أيديهم”.