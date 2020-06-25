مرايا تنبأ بكورونا قبل 19 عاما

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أغنية قديمة للفنان السوري ياسر العظمة قام بأدائها ضمن حلقة من سلسلة “مرايا” عنوانها “إنفلونزا الأرانب” وعرضت عام 2011.

ولاحظ المتابعون أنها تحاكي إلى حد كبير جداً الواقع الذي يعيشه العالم اليوم وخصوصاً في ما يتعلق بإجراءات التباعد الاجتماعي والخطوات الوقائية التي تحمي من التقاط عدوى فيروس كورونا.

وإلى جانب التباعد تضمنت الأغنية دعوة إلى عدم التصافح وتبادل القبلات. وأدى العظمة في الحلقة دور رجل يداوي الأمراض بواسطة الأعشاب ويدعى عبود العطار. وقد التقى تاجر أعشاب كبير (سليم كلاس) طلب منه الترويج لمرض يسمى “إنفلونزا الأرانب” من أجل بيع كمية كبيرة من أعشابه الكاسدة والمتعفنة.

واستجاب له عبود وأعلن أمام سكان قريته أن خطر انتشار الفيروس كبير وأن عليهم التداوي بالأعشاب لمنع إصابتهم به. واللافت ما ذكر عن أن المرض منتشر في بلدان جنوب شرق آسيا وعن انتظار وصول اللقاح.

وتناقل المقطعَ الذي نشرته مجلة “لها” عددٌ كبيرٌ من نشاطي المواقع الذين رأوا أن الأحداث تشبه الواقع الحالي إلى حد كبير.