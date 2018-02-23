مراهق يمارس الجنس مع فتاة تحتضر حتى ماتت

(المستقلة)..يواجه يافع أمريكي تهم قانونية بعد أن مارس الجنس مع فتاة تحتضر بسبب جرعة مخدر زائدة وتباهيه بذلك أمام الأصدقاء.

إغتصب المراهق بريان فاليرا – متورط بتجارة المخدرات- صديقة له بعد أن كانت تحتضر لتعاطيها جرعة مخدر زائدة وقام بتصويرها وهو يمارس الجنس معها وارسال الصور لأصدقاءه متفاخرًا بذلك ورمى جثتها في سلة المهملات وتوجه في اليوم التالي إلى العمل ليتباهى بأن: “الفتاة توفيت من ممارستها الجنس معه”.

وبحسب الشرطة في لينوود بولاية واشنطن فإن الشاب متهم بممارسة الجنس مع فتاة فاقدة للوعي والإرادة (اغتصاب) والقتل غير العمد بواسطة مادة خاضعة للرقابة.