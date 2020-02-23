مراكب تكنولوجيز تستعرض أحدث ابتكاراتها في يومكس 2020

(المستقلة).. أعلنت “مراكب تكنولوجيز”، الشركة الرائدة في مجال توفير أنظمة القيادة الذاتية، عن مشاركتها في فعاليات “معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة” (يومكس) والذي يقام خلال الفترة الممتدة بين يومي 23-25 شباط/فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتعرض الشركة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، تقنياتها ذاتية القيادة والحاصلة على براءة اختراع، وخواصها المعيارية التي تتيح تكاملها مع المركبات الجوية والبرية والبحرية. ويسهم حضور “مراكب” الرائد في القطاع بتعزيز مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول التي تمتاز بمستويات رفيعة من الابتكار والإبداع في صناعة أنظمة القيادة الذاتية خلال الخمسين عاماً القادمة.

ويشكل ’يومكس‘، باعتباره الفعالية الأكبر من نوعها لأنظمة القيادة الذاتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنصة المثلى لعرض أحدث الابتكارات التقنية في هذا القطاع، حيث يسهم بشكل فاعل في تسريع وتيرة التعاون وإبرام الشراكات المحلية والإقليمية في عالم اليوم كثير التغيرات؛ كما يعمل المعرض على تعزيز سبل التواصل بين الوفود الحكومية، والوكالات، والقطاعات، والهيئات العسكرية والمدنية للتوعية بمنافع أنظمة القيادة الذاتية في المجالات الدفاعية، والبيئية، والمدنية والإنسانية.

وتواصل “مراكب تكنولوجيز” الارتقاء بسوية نظامها MAP Pro للقيادة الذاتية من خلال توسيع نطاق إمكانياتها للتحكم الذاتي خارج إطار المراكب البحرية ليشمل المركبات البرية والجوية التي سوف يتم الكشف عنها خلال فعاليات “يومكس” بالإضافة الى تسليط الضوء حول كيفية تحويلها من مركبات يتم تسييرها بشكل يدوي إلى مركبات ذاتية القيادة. وتمتاز هذه التقنية بطابعها المعياري الذي يتيح للعملاء في القطاعات المختلفة تعزيز إمكانات مركباتهم الحالية عبر تحويلها إلى أخرى ذاتية القيادة بدلاً من شراء الحلول الجاهزة. وتقوم “مراكب” اليوم بتوفير المركبات ذاتية القيادة إلى الشركات العاملة في قطاعات النفط، وأمن الموانئ، والدفاع المدني، والقطاعات العسكرية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة “مراكب تكنولوجيز” باسل شحيبر،: “يسهم استخدام تقنيات القيادة الذاتية بإحداث نقلة نوعية في العمليات التشغيلية التقليدية لدى الكثير من القطاعات وبوتيرة متسارعة. ويتمثل هدفنا الأساسي في تعزيز الحضور الرائد عالمياً لدولة الإمارات بمجال أنظمة القيادة الذاتية عبر إرساء شراكات طويلة الأمد مع قادة القطاع الإقليميين والدوليين في جميع نطاقات عمل المركبات الجوية والبرية والبحرية”.