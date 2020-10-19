مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء الكاظمي بقصر الانفاليد في باريس .. بالصور

المستقلة / -جرت صباح اليوم الاثنين في المدرسة العسكرية الفرنسية بقصر الانفاليد في العاصمة الفرنسية باريس، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الذي يزور فرنسا ضمن جولة اوربية تشمل ايضا بريطانيا والمانيا.

وكان في حفل الاستقبال الرسمي وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، حيث عزف النشيد الوطني لكل من العراق وفرنسا، ثم جرى استعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة.

وتوجه الكاظمي بعدها ، بحسب بيان لمكتبه ، تلقت المستقلة نسخة منه ، الى قصر ماتينيو للقاء رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس لعقد جولة مباحثات .

ومن المقرر ان يتوجه الكاظمي الى قصر الاليزيه لعقد عدد من اللقاءات والمباحثات الرسمية، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، تتعلق بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين بغداد وباريس في مجالات متعددة.