مراسل قناة اسيا في البصرة يتلقى تهديدات بالتصفية من مجهولين

(المستقلة)..تلقى مراسل قناة اسيا في البصرة (إيهاب نجم) تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل مجهولين.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن نجم قوله، انه “تلقى اتصالات تهدده بالتصفية الجسدية مساء امس الجمعة، من مجهولين جاري التحري عن هويتهم من قبل الجهات المختصة”، مطالبا الجهات الامنية في المحافظة بحماية حياته وعائلته.

وكان الصحفي قد تعرض لاعتداء من قبل احد منسقي تظاهرات البصرة في وقت سابق، اثناء تواجده بتظاهرة لابناء المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وأكدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تنامي مخاطر العمل الصحفي في البصرة بشكل غير مسبوق، يرافقه عمليات ترهيب واختطاف لعدد من الناشطين والمتظاهرين، وتضييقات من قبل الجهات الامنية والادارية الرسمية.

وادانت الجمعية ما تتعرض له الكوادر الإعلامية من انتهاكات في عموم المحافظات العراقية، من بينها التهديدات بالقتل دون متابعة فعلية للجناة ومحاسبتهم قضائيا.

كما طالبت قيادة عمليات البصرة و الحكومة المحلية بتوفير الحماية الفورية و الكاملة للصحفي (إيهاب نجم)، والكشف عن الاشخاص الذين هددوا الصحفي، في تحد واضح لقيادة عمليات البصرة، والكشف عن هويتهم ونيل جزائهم العادل، و”بخلاف ذلك فان قيادة العمليات ستعد فاقدة للصلاحية، لانها لا تأبه لأمن الصحفيين، فضلا عن عامة المواطنين”.