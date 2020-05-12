مراسلة صحفية تغضب ترامب وتدفعه لمغادرة مؤتمره الصحفي

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤتمره الصحافي حول فيروس كورونا بشكل مفاجىء الإثنين بعد اندلاع جدل بينه وبين مراسلة أمريكية من أصول آسيوية.

وسألت ويجيا جيانغ مراسلة شبكة “سي بي أس” ترامب عن سبب إصراره بشكل مستمر على القول بأن الولايات المتحدة تقوم بعمل أفضل أكثر من أي بلد آخر عندما يتعلق الأمر بإجراء فحوص فيروس كورونا.

وتابعت سؤالها “ما أهمية هذا الأمر؟ ولماذا هو بالنسبة إليك منافسة عالمية في حين أن هناك أمريكيون يخسرون حياتهم كل يوم، ونحن لا نزال نرى يوميا المزيد من الإصابات؟”.

وأجابها ترامب “الناس يخسرون حياتهم في كل مكان في العالم”، ثم تابع بنبرة غاضبة “ربما يجب ان توجهي هذا السؤال الى الصين. لا تسأليني أنا، بل اسألي الصين هذا السؤال، وعندها ستحصلين على اجابة غير عادية للغاية”.

لكن وبينما كان ترامب يعطي الإذن لمراسلة أخرى لتسأل، عادت ويجيان التي تعرّف عن نفسها بأنها من وست فيرجينيا ومولودة في الصين لتوجه استفسارا آخر الى ترامب “سيدي، لماذا توجّه الي هذا الكلام بشكل خاص”، في إشارة إلى كونها من أصول آسيوية.

فرد عليها ترامب “أنا لا أقول لك هذا الكلام بشكل خاص، بل أقوله لكل شخص قد يسأل سؤالا مشينا مثل هذا”. ثم أعطى ترامب الإذن لمراسلة أخرى لتسأل في حين استمرت ويجيان بطلب إجابة على تساؤلها، قبل ان ينتقل الرئيس إلى مراسلة ثالثة فوجئت بإنهائه مؤتمره الصحافي بشكل مفاجىء ومغادرته بينما كانت تهم بطرح سؤالها.

وكان التضامن سريعا مع ويجيان على الإنترنت حيث تصدّر الهاشتاغ الخاص بها “ادعموا ويجيان جيانغ” موقع تويتر. وغرّد الناشط والممثل الاميركي من أصل آسيوي جورج تاكي قائلا “أنا أقف الى جانب ويجيا جيانغ ضد نوبات غضب ترامب العنصرية”.

أما مراسة “سي ان ان” آبريل ريان التي تعرضت سابقا لنوبات غضب ترامب فكتبت مخاطبة ويجيان “أهلا بك في النادي. هذا مثير للغثيان. انها عاداته”.

ولا يخفي ترامب كرهه للإعلام، وغالبا ما اصطدم كلاميا مع المراسلين خلال مؤتمراته الصحافية اليومية حول فيروس كورونا. هذا وتجاوزت الولايات المتحدة الإثنين عتبة 80 ألف وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز، ما يمثل حصيلة مأساوية هي الأسوأ في العالم ويتوقع أن ترتفع بشدة خلال الأسابيع القادمة.