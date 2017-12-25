مراجعون يعتدون بالضرب على مدير مستشفى الجملة العصبية

(المستقلة).. أعلن اعلام مستشفى الجملة العصبية الاثنين ، عن اصابة مدير المستشفى ، اثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل مراجعين .

وقال مدير اعلام المستشفى محمد مؤيد ، إن “ثلاثة مراجعين اعتدوا على مدير المستشفى الطبيب سمير حميد الدلفي ، بعدما طالبهم باخلاء ممر في المستشفى كانوا متواجدين فيه”.

واضاف مؤيد أن “الاعتداء تم بعد تكبيل المدير وضربه ضربا مبرحا ، وأن الطبيب المدير الان في حالة حرجة بسبب اصابته في ظهره ورأسه”.

وشهدت بغداد في الآونة الأخيرة ،”ارتفاعا ملحوظا في تنفيذ جرائم ذات طابع جنائي ، طالت عدد من الأطباء والكفاءات العلمية الأخرى ، فيما حذر نواب ومختصون من أن تلك الاستهدافات قد تؤدي إلى “هجرة الكفاءات” من العراق”.