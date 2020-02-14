مذيعة mbc تحلق شعرها بنفسها

المستقلة /صدمت أصالة كامل مذيعة mbc 3 السابقة متابعيها بحلق شعرها بنفسها، في فيديو نشرته عبر خاصية “ستوريز” على انستقرام، ثم استعرضت النتيجة النهائية.

أصالة كامل نشرت فيديو وهي تحلق شعرها بنفسها بالماكينة، في مشهد صدم متابعيها بشدة، ثم استعرضت النتيجة في لقطات نشرتها أيضاً عبر خاصية “ستوريز” على انستقرام، مشيرة إلى أنها سعيدة للغاية بالنتيجة النهائية وأنها كانت تتمنى أن تحصل على هذه القصة القصيرة منذ فترة.

وأطلت أصالة كامل بقصة شعر Pixie مع غرة أمامية، وأخذت تستعرض القصة أمام الكاميرا في دلال وهي في غاية السعادة أنها أخيراً حصلت على هذه التسريحة التي كانت تتمناها ولكن لم تجرؤ على فعلها.

تفاعل متابعو أصالة كامل بشدة مع قصة شعرها القصيرة وتصرفها غير المتوقع بحلق شعرها بنفسها، فأشار البعض إلى أنها تهورت بهذا التصرف، بينما لم يخل الأمر من اتهام أخرين لها بلفت الانتباه بهذا التصرف المفاجئ.

وفي سياق متصل، حرصت أصالة كامل على نشر عدة صورة لها بعد حصولها على قصة الشعر الجديدة، مشيرة إلى أنها التقطت الصور للتو دون أن تعالج اللقطات بالفوتوشوب أو فلتر أو تضع مكياج.

تعليق أصالة كامل استفز إحدى المتابعات التي سخرت منها، مشيرة إلى أنها خضعت للعديد من عمليات التجميل ثم بعد ذلك تقول أنها لم تضع مكياج أو فلتر في حين أن وجهها تغيرت ملامحه بالكامل.

ردت أصالة كامل على سخرية متابعة من تعليقها فعنفها طالبة منها أن تذكر عملية تجميل واحدة خضعت لها، ثم تفاجأ متابعوها باختفاء المنشور من حسابها، إلا أنها عادت ونشرت الصور من جديد مشيرة إلى أنه حذف لوصول 1000 تعليق في نصف ساعة فقط، وأنها تعرضت للتنمر بسبب قصة شعرها، وعلى الجميع أن يشاهد الصور والفيديو لتسريحتها الجديدة قبل الحكم، فهي تشعر بالراحة والسعادة الكبيرة من النتيجة النهائية.