مذيعة سورية تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا

(المستقلة)..كشفت المذيعة السورية مروى عودة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في فيديو بثته عبر حسابها الشخصي في “فايسبوك”.

وقالت مروى أنها خضعت لمسحة الكشف عن الإصابة بالفيروس قبل نحو أسبوع بعد مخالطتها شخصاً مصاباً بكورونا، وجاءت نتيجتها إيجابية.

وخضعت مروى للعزل المنزلي الذي سيستمر لمدة 14 يوماً، مؤكدة أن حالتها النفسية أصبحت سيئة جداً بعد الإصابة، وتعاني النوم المتقطع، والملل، والخوف المستمر وأصبحت قلقة على نفسها.

وعددت مجموعة من الأعراض التي ظهرت عليها، حيث فقدت حاستي الشم والتذوق تماماً، وأصابها سعال مستمر، وضيق خفيف بالتنفس.

وأكّدت مروى أنه من الضروري الحفاظ على النفس واتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات لأن الخضوع للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً يسبب آلاماً نفسية عدّة.

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