مذيعة تنهار باكية بسبب كورونا – فيديو

المستقلة/ لم تتمكّن المذيعة الأميركية ــ المصرية هدى قطب من إخفاء مشاعرها، فانهارت باكية مباشرة على الهواء، بعد إجرائها مقابلة على شاشة NBC ضمن برنامج “توداي” الذي تشارك في تقديمه.

وكانت قطب قد أنهت مقابلتها مع لاعب نادي “نيو أورليينز ساينتس” لكرة القدم الأميركية درو بريز، الذي أعلن عن تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار لولاية لويزيانا لمحاربة فيروس كورونا المتسجدّ، حين انهارت باكيةً، خصوصاً أنها عاشت في نيو أورليينز (تقع في نطاق ولاية لويزيانا) طيلة التسعينيات.

واستلمت زميلة قطب، سافانا غوثري، الهواء منها، معبّرة عن تفهمها لمشاعرها، ونقلت لها التفاعل الكبير مع دموعها على مواقع التواصل الاجتماعي.