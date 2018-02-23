مذيعة تلد على الهواء مباشرة.. والجمهور يختار اسم الطفل

(المستقلة)..أصبحت مذيعة أميركية حديث الشبكات الاجتماعية بعد أن قبلت أن تضع مولودها على الهواء مباشرة من غرفة العلميات.

وبثت المذيعة الأميركية كاسيداي بروكتور عملية ولادتها في البرنامج الصباحي الذي تقدمه على الهواء مباشرة.

ونقلت عملية ولادة كاسيداي بروكتور، مقدمة برنامج صباحي في محطة “ذا أرك” في مدينة سانت لويس، من قسم الولادات القيصرية في أحد مستشفيات المدينة الثلاثاء، الماضي، بحسب موقع بي بي سي عربي.

وقد شعرت بروكتور بآلام المخاض يوم الإثنين، واتفقت محطة الراديو مع المستشفى التي نقلت إليه على بث لحظة الولادة على الهواء.

وقالت بروكتر لبي بي سي إن فرصة بث لحظة الولادة جاءت بسرعة ومن دون تخطيط مسبق لأن الطفل جاء مبكراً قبل موعده بأسبوعين.

وأضافت “كان أمراً رائعاً جداً أن أكون قادرة على إشراك مستمعي محطتنا الإذاعية في أكثر أيام حياتي إثارة”.

وأوضحت أن ولادة طفلها على الهواء كانت “امتداداً لما كنت أفعله يومياً في برنامجي الإذاعي، حيث أشرك (مستمعيّ) بكل تفاصيل حياتي”.

وقد سمي المولود باسم جيمسون، بناء على اختيار المستمعين الذين شاركوا في مسابقة لاختيار اسمه في يناير/كانون الثاني.

وقال مخرج البرنامج، سكوت رادي، لصحيفة “ريفرفرونت تايمز”: “كان ثمة 12 اسماً مضحكاً و12 اسماً آخر اختارها زوجان شاركا في المسابقة في خانة واحدة. واصلنا التصويت على اختيار الاسم حتى خلصنا إلى اسم جيمسون”.

ووصف سبنسر غريفز، شريك بروكتور في تقديم البرنامج، لحظة الولادة على الهواء بأنها “لحظة ساحرة وحميمة”.

وستغيب بروكتور فترة عن تقديم برنامجها الصباحي لتمتعها بإجازة الأمومة لرعاية طفلها.