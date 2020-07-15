مذكرات مايكل جاكسون السرية تكشف عن هوسه

كشفت مذكرات نجم البوب مايكل جاكسون، أنه كان مصمما على أن يصبح “أول ممثل وفنان ومخرج متعدد المليارات” قبل وفاته بفترة وجيزة.

وجاء في كتاب جديد للصحفي الاستقصائي ديلان هوارد، أن جاكسون كان مهووسا بفكرة “الخلود” بحسب مانقلت “روسيا اليوم” عن صحيفة “ديلي ميل”.

وفي مقتطفات من “Bad: تحقيق غير مسبوق في التغطية على مايكل جاكسون”، حصل عليها موقع “ميرور”، كشفت مذكرات كتبها ملك البوب، أنه يتصارع مع كيفية أن يصبح “خالدا” مثل تشارلي تشابلن ووالت ديزني.

كما بدا أنه ركزّ على أن يصبح “أول مخرج وممثل متعدد المليارات”، حيث سردت مذكراته السرية أنه فكّر في كيفية تحقيق ذلك، من خلال كسب 20 مليون دولار في الأسبوع.

وفي ما يخص جمع الكثير من الأموال، كتب مايكل عن إمكانية عقد حفلات “سيرك دو سوليل” والحصول على صفقات مع شركات مثل Nike.

ويقال إن مايكل كان لديه خطط لإعادة إنتاج أفلام مثل 20000 Leagues Under the Sea، ورحلة سندباد السابعة، كما حرص على توظيف “رجل تسويق”.

وفي صفحات المفكرة من تأملاته التي تظهر في الكتاب، كتب: “إذا لم أركز على فيلم، فلا خلود”.

وبنبرة أكثر قتامة، سردت مذكرات جاكسون أنه كتب عن خوفه من شخص يريد قتله، حيث شعر أن شخصا ما كان يخطط لـ”تدميره”. وكتب: “الأشرار في كل مكان. يريدون تدميري وأخذ شركتي”.

وكشف هوارد أنه من المقرر أن “يعطي الكتاب نظرة ثاقبة في ذهن النجم وهو يستعد للقيام بمحاولة أخيرة لإعادة إطلاق حياته المهنية وسداد ديونه المتزايدة”.

وتوفي النجم العالمي في عام 2009 عن عمر ناهز 50 عاما، بينما كان يستعد لجولته This Is It، وذلك نتيجة تناوله جرعة زائدة من عقار البروبوفول والبنزوديازيبين، الذي أعطاه إياه طبيبه الخاص الدكتور كونراد موراي.

وقبل وبعد وفاته، اتهم مايكل بالاعتداء الجنسي على الأطفال، مع أحدث الادعاءات التي صدرت في سلسلة 2019: Leaving Neverland.