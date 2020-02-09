مذبحة في تايلند مباشرة على «فيسبوك»

المستقلة / قتل جندي تايلندي 17 شخصا على الأقل في إطلاق نار عشوائي، بث وقائعه مباشرة على «فيسبوك»، وفق ما أفادت هيئات طوارىء، أمس.

وبدأ إطلاق النار في مدينة ناخون راتشاسيما شمال شرقي البلاد، في وقت متأخر من بعد ظهر السبت، في ثكنة للجيش، وفق ما أفادت الشرطة. وقتل ثلاثة اشخاص، بينهم جندي واحد على الاقل، عندما فتح الرقيب جاكرابانث توما النار بشكل عشوائي.

وقال الضابط في الشرطة مونكول كوباتسيري: «لقد سرق سيارة للجيش وقادها الى وسط المدينة». وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجندي استولى على أسلحة من ثكنة الجيش قبل ان يشرع في إطلاق النار في وسط المدينة.

وفي ظل تسارع الأحداث، لم تتمكن الشرطة بعد من تأكيد تقارير إعلامية تفيد بأن المسلح احتجز 16 شخصا كرهائن. وأفاد ناطق باسم مركز أراوان لخدمات الطوارىء في تايلاند أن هناك «17 قتيلا و14 جريحا».

مشاهد مروعة وأظهرت لقطات فيديو وصور انتشرت على الإنترنت مشاهد مروعة في احد الطرق الرئيسة في المدينة، التي تعرف ايضا باسم كورات. ونشر المهاجم صورا له على «فيسبوك» وكتب منشورات على صفحته، بينها «هل يجب علي أن أستسلم؟» و«لا أحد بإمكانه الفرار من الموت».

وأظهر فيديو بُث على «فيسبوك»، وحُذف لاحقا، المهاجم مرتديا خوذة للجيش داخل سيارة جيب مكشوفة، وهو يقول: «أنا متعب (…) لا أستطيع أن أرفع إصبعي»، ثم يحرك إصبعه وكأنه يضغط على زناد.

كما كانت هناك صور لرجل يرتدي قناع تزلج شاهرا مسدسا.

وذكر الناطق باسم الشرطة كريسانا باتاناشاروين: «المسلح استخدم بندقية رشاشة وأطلق النار على أبرياء»، مضيفا ان الحصيلة «أكثر من عشرة» قتلى.

الجندي فار وأعلنت وزارة الدفاع أنها أغلقت مركز «تيرمينال 21» التجاري، إلا أن الجندي لا يزال فاراً حتى الساعة.