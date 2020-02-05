مذبحة أسرية في مصر.. عامل يقتل أسرته بالكامل وينتحر

(المستقلة) ممدوح سليمان/ شهدت محافظة البحيرة شمال مصر حادثا مأساويا، حيث أقدم عامل على قتل أولاده الثلاثة وزوجته بالسم، ثم قام بشنق نفسه.

وذكرت تحريات الأمن المصري أن رب الأسرة أقدم على قتل زوجته وأبنائه الثلاثة في ظروف غامضة، وهم: “مسعد.ع.م” 40 عاما، وزوجته “عواطف.ع.ر” 30 عاما، وأبنائه “نورا 8 سنوات” و”ندا 5 سنوات” و”أمل عام ونصف”.

وفقا للتحريات الأولية فان الزوج قام بوضع مادة سامة لزوجته وأولاده للتخلص منهم، ثم قام بشنق نفسه فى ظروف غامضة. وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم معاينة مكان الحادث، وجارى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الرحمانية تحت تصرف النيابة العامة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.