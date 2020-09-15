“مدينة شابة لاتشيخ” كيف وصف نجوم الفن بيروت؟

المستقلة/منى شعلان/ أطلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب هاشتاج بعنوان #بتذكر_بيروت_بـ ، من أجل دعم لبنان فى أزمتة الأخيرة، وتفاعل نجوم الفن من جميع الدول العربية مع الهاشتاج ، واصفين لبنان بشعبها وبشوراعها وبذكرياتهم معاها بكلمات مؤثرة.

وتذكرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، بمقطع فيديو لها وهى برفقة نجلها في شوارع بيروت، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر ” ، وعلقت :”ما بقدر إتذكر بيروت إلا هيك”.

كما كتبت الفنان اللبناني فارس كرم ، عبر حسابه بموقع “تويتر” قائلا:” #بتذكر_بيروت_بـ عجقتا الحلوة وشوارعها المليانة فرح وحياة.

وتفاعلت الفنانة داليدا خليل ، قائلة :” ليش في أجمل من #بيروت ؟؟ أنا #بتذكر_بيروت_بـ ماضيها وحاضرها ومستقبل أجمل”.

كما شاركت الفنانة السورية كندة علوش ، وعلقت قائلة:” انا #بتذكر_بيروت_ب الحياة والجمال والفن #بيروت مدينة شابة لا تشيخ مهما حاولوا يئذوها لا تموت”.

وكتبت الفنانة السورية أمل عرفة ، قائلة:”بتذكر أول مرة بعمري زرت بيروت بعد الحرب الأهلية كنت ما عم شوف شوارع ولا بنايات .. كنت عم شوف وين ربيو الكبار الرحابنة وفيروز ووديع الصافي كبار ما بيموتو وبيروت ما بتموت.

يُذكر أن بيروت شهدت مؤخراً انفجارًا ضخمًا بالمرفأ الشهير للمرة الثالثة على التوالي، أدى إلى قتل وإصابة المئات، إلى جانب إحداثه دمارًا كبيرًا في عدد ضخم من المنازل والمنشآت العامة والمستشفيات.