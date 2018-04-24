مدينة سعودية كاملة في ابوظبي لتصوير وجوه محرمة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بعد النجاح الذي حققته رواية وجوه محرمة للكاتب السعودى خالد الراجح وتقديمها في مسلسل تليفزيوني حقق نجاحا جماهيريا في الخليج علي MBC ولازالت أصداؤه تحقق النسب الأعلي مشاهدة علي قناة شاهد نت واستثمارا للنجاحات التي حققتها الرواية يجري الان علي قدم وساق بمدينة ابوظبي للاعلام tow four 54 منطقة 44 تصويرمشاهد فيلم وجوه محرمة كفيلم سينمائي بعد أن فتحت دور العرض أبوابها للسينما والفيلم من انتاج ميديا جروب معالجة سينمائية احمد مغربى وتتصدي لإخراجه النجمة ميساءمغربي في اولي تجاربها الاخراجية اضافة الي اشتراكها بالتمثيل في الفيلم حيث تقدم ميساءرؤية جديدة للروايةحرصت من خلالها علي دقة التفاصيل من الاكسسوارات والديكورات التي تناسب الحقبة الزمنية في العمل الممتدة في الفترة من 79 حتي الالفين مرورا بالثمانينات من القرن الماضي انتهاء الي عام 2018 مستعينة بالمصممة السعودية جميلة الشمرى التي قامت بتصميم الازياء حيث تم بناء ديكور مدينة سعودية بالكامل في ابو ظبى تمثل الحقبة الزمنية من79و 86 و 2000 الي 2018 وقد حرصت علي اختيار كل عناصر العمل الفني بدقة بدايةمن المجاميع والكومبارس وصولا الي النجوم والنجمات المشاركين في بطولة الفيلم وقد ابدي الكاتب والاعلامي خالد الراجح سعادته وتفاؤله بالنجمةوالمخرجة ميساء مغربى ورؤيتها الجديدة لروايته وجوه محرمة وحرصه علي وجود دماء جديدة تضخ في سماء الفن السينمائي السعودي الجديد برؤية شبابية ثاقبة ومن هنا وقع اختيار ميديا جروب وتحمسه للمخرجة لخلق دماء وروح جديدة من جهة اخري ابدي فريق العمل تفاؤله بالعمل مع المخرجة الشابة ميساء مغربى مؤكدين علي انها سوف تقوم بنقلة سينمائية متميزة خاصة وانها حرصت علي انتقاء مجموعة من أبرز النجوم السعوديين

على رأسهم كلا من النجوم

النجم القدير خالد سامي ، والنجم ماجد مطرب وعبد العزيز سكيرين ، والنجمات ريماس منصور ، زارا البلوشى ، النجمه القديرة سناء بكر يونس ، والوجوه الصاعدة زيد السويداء ، وراكان بوخالد ، بمشاركة الوجوه الجديدة من الاطفال نايف بن نحيت ، ميرال المطيرى ، كما تشارك المطربة السعودية توحة كضيفة شرف بالفيلم كما استعانت المخرجةبمصحح اللهجة السعودي الشهير راشد المقرن وإستعانت بلوحات للفنانة التشكيلية السعودية حنان الفيصل ومصمم الديكور ناصر جليلي ومن جهة اخرى اكدت المخرجه ميساء مغربي على تسخير جهة الانتاج بكل امكانياتها المادية والمعنوية لانجاح الفيلم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه مخرجة العمل للوصول في النهاية الي خروج عمل سينمائي سعودي للنور بمستوي فنى راقى يبدأ من حيث إنتهي الآخرون في نقلة فنية متميزة فى الاوساط السينمائية السعودية يذكر أن الشركة المنتجه تتكتم خروج أي صور لكواليس العمل .