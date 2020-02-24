مدير ومديرة مدرسة ابتدائية يقتلون شخصا بواسطة قاتل مأجور في بغداد

(المستقلة)… صدقت محكمة تحقيق الكرادة اقوال ثلاثة متهمين عن جريمة قتل احد المواطنين في منطقة الرستمية نفذت من قبل قاتل مأجور بتوجيه من قبل مدير ومديرة مدرسة ابتدائية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى اليوم لاثنين أن “القاضي المختص اتخذ عدة قرارات بشأن التوصل الى القاتل عن طريق الاستعانة بالطرق التقنية والفنية الحديثة وعلى ضوئها تم تحديد والتعرف على هوية القاتل المأجور كون الحادث يعد من الحوادث الغامضة”.

وأشار البيان إلى أنه “تم تنفيذ حادث القتل بناء على ايعاز من قبل المتهم (مدير المدرسة) لقاء مبالغ مالية استلمها من المتهمة زوجة المجنى عليه (مديرة المدرسة)”، مبينا أن ” المتهمين تم توقيفهم وفقا لاحكام المادة 406/ 1 / أ , ز من قانون العقوبات العراقي”.(النهاية)