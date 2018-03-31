مدير مهرجان جرش الدولي في مصر للتفاوض حول استقدام فرقة رضا للفنون الشعبية لافتتاح المهرجان

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

إستقبل فارس المسرح الاستعراضي د عادل عبدة رئيس قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية السيد محمد أبو سماقة مدير عام مهرجان جرش للثقافة والفنون بقاعة كبار الزوار بمكتبة مساء أمس الجمعة حيث قاما بجولة داخل خشبة مسرح البالون والتعريف بإمكانات القطاع والفرق التابعة له لكشف سبل التعاون المستقبلية بين المهرجان والقطاع وتناقشا حول استقدام فرقة رضا لتشارك فعاليات إفتتاح مهرجان جرش لهذا العام ثم توجها سويا بصحبة وفد أردني ومديري فرق القطاع تتوسطهم النجمة اللبنانية مادلين طبر لمتابعة العرض المسرحي ” أيوب وناعسة ” الذي يقدم عروضه يوميا علي خشبة مسرح قاعة صلاح جاهين إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، بمشاركة الفنانة مروة ناجي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، لبنى الشيخ، وهى أحدى السير الشعبية، ألحان أحمد الحجار، تعبير حركي وفيق كمال، استعراضات سمير الجوكر، ديكور دكتور وحيد السعدني، ملابس نجلاء الفقي، مخرج منفذ طارق حسن، إشراف فني عاطف سعيد، إشراف عام دكتور أسامة زغلول، وإخراج أشرف عزب.

وأكد عبده: أن هناك اهتماما بالغا من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لتشغيل كافة الفرق والمواقع المتوقفة، وتذليل العقبات لتفعيل دورها التثقيفي والتنويري، بدعم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.كما أشار أن “سيرك ومسرح مايو” سيفتح أبوابه خلال أوائل أبريل المقبل، بعد تهميش دوره تماما خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه قام بجولة فور توليه رئاسة البيت الفني للموقع الذي تتجاوز مساحته العشرة آلاف متر وسيشمل برنامجه تقديم عروض “لايف تيّم”، وعروض السيرك القومي. علي جانب آخر تشارك فرقة رضا الاحد المقبل بالمهرجان الدولي السادس للفلكلور بدار أوبرا دمنهور