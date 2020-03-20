مدير مستشفى يعلن إصابة 5 أشخاص بكورونا بين جموع الزوار في الكاظمية

( المستقلة) … أعلن مدير مستشفى ابن الخطيب ببغداد، عن تشخيص خمس اصابات بفيروس كورونا تعود لزوار متجهين للكاظمية.

ويتوافد عدد كبير من الزائرين إلى مدينة الكاظمية في بغداد، لزيارة الإمام الكاظم؛ وهو ما أثار استياء الجهات الرسمية بشأن الالتزام بالتعليمات الصحية.

وتوفي 14 شخصا في العراق؛ جراء وباء كورونا المستجد، من بين 192 إصابة مؤكدة في أرجاء البلاد.

ويوافق السبت المقبل، زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم، سابع الأئمة المعصومين لدى الشيعة الإثني عشرية، ويقع ضريحه في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.( النهاية)