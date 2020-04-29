مدير صحة ميسان يبحث مع الكعبي إجراءات المحافظة لمواجهة كورونا 

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. بحث مدير صحة ميسان علي العلاق،اليوم الأربعاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس خلية الازمة النيابية حسن الكعبي اجراءات دائرة صحة ميسان في منع انتشار فيروس الكورونا

وقال بيان عن دائرة الصحة أن العلاق التقى الكعبي في العاصمة وبحث معه الدعم المقدم من المجلس للقطاع الصحي في المحافظة.

وذكر ان الكعبي اشاد بجهود دائرة صحة ميسان وكوادرها كافة ، موجهاً بتقديم الدعم الكامل من الجهات كافة إلى دائرة صحة ميسان لتمكينها من الحفاظ على أبناء المحافظة من خطر فايروس كورونا المستجد

ولفت البيان الى ان اللقاء حضره أعضاء خلية الازمة النيابية و أعضاء مجلس النواب عن محافظة ميسان…