مدير صحة كربلاء  لا زال الوقت مبكرا للإعلان عن القضاء على كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء الخميس، إن “الوقت لا زال مبكرا للإعلان عن القضاء على فايروس كورونا في المحافظة .

وقال مدير عام الصحة الدكتور صباح الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) لا “نزال في منتصف الطريق في محاربة هذا المرض الذي أنتشر في كل العالم ومن السابق ، لأوانه جدا أن ندعي النصر ، أو القضاء عليه “.

وأشار الى أن “الكثير من الدول التي استهانت وحسبت نفسها قد انتصرت ، قد عاد إليها وبشدة بعد تخفيف إجراءات الصحة والسلامة والحظر “.

وأكد إن “أهالي كربلاء هم الشريك والسند الأكبر ، في تنفيذ خطة خلية الأزمة في كربلاء ، فلولا التزامهم وتنفيذهم للتعليمات الأمنية والصحية، لما تحقق ما وصلنا اليه الآن في انخفاض كبير للحالات والاصابات بمرض كورونا “.

ودعا أهالي “كربلاء الى البقاء معا متكاتفين ملتزمين بالتعليمات الصحية والامنية ، للفترة المقبلة كي نحتفل جميعا بالقضاء على هذا المرض في كل أنحاء بلدنا “.

وأكد إن “كربلاء ولليوم السادس على التوالي ، خالية من أية حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد ، وأن الجهات الصحية المختصة في الدائرة ، أرسلت ( 87 ) عينة للفحص المختبري لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها سليمة ، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس “.