مدير صحة الكرخ يرفض اجهزة تبريد تم التبرع بها لمستشفى الفرات

(المستقلة).. اعلن مدير صحة الكرخ عن اعادة اجهزة تبريد الى الجهة التي تبرعت بها لمستشفى الفرات العام.

وقال المدير العام،اليوم، ” احد الاخوان ارسل جهازي تبريد (سبلت يونت) من الحجم الصغير و بدون علم الدائرة و لا يوجد اي مشكلة في تبريد المستشفى و ستتم اعادتها له مع وافر الشكر و التقدير”.

ودعا الى “أن يكون تنسيق هذه الامور مع مركز الدائرة و بالاحتياجات التي تحددها الدائرة”، مبين أن دائرته “لا تعجز عن تجهيز مثل هذه الاجهزة في الوقت الحاضر”.